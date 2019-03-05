Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Yardımcısı Karabay'ın Acı Günü

Eski Bakan Yardımcısı Karabay'ın Acı Günü

25 dakika önce

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Mehmet Karabay'ın babası vefat etti.

Eski Bakan Yardımcısı Karabay'ın Acı Günü, System.String[]
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Mehmet Karabay'ın babası vefat etti.

Tavas ilçesinde 2009-2014 yılları arasında AK Parti'den belediye başkanlığı da yapan Karabay'ın babası Ali Rıza Karabay (83), hayatını kaybetti.

Karabay'ın cenazesi, ikindi vakti Tavas Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Tavas Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karabay ile yakınları, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

AK Parti, Tavas, Güncel
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