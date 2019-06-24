Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Yücel Seçkiner'in vefatı
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Eski Bakan Yücel Seçkiner'in vefatı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için taziye mesajı yayımladı.

Eski Bakan Yücel Seçkiner'in vefatı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eski spor bakanlarımızdan Yücel Seçkiner'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığının yanısıra, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve KYK Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunarak Bakanlığımızın hemen hemen her biriminde görev yapan merhum Yücel Seçkiner'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı dilerim. Aynı zamanda milli bir sporcu olan ve pek çok branşta hakemlik ve antrenörlük yapan merhum Yücel Seçkiner'in Türk sporuna yaptığı hizmetler unutulmayacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:50 Kaynak: AA
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