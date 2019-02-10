Eski Bakana Veda
6 dakika önce
Süleyman Demirel döneminde Ticaret Bakanlığı ve Adalet Partisi Tekirdağ Milletvekilliği yapan 94 yaşındaki Halil Başol, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.
Süleyman Demirel
döneminde Ticaret Bakanlığı
ve Adalet Partisi Tekirdağ
Milletvekilliği yapan 94 yaşındaki Halil Başol, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.
Tekirdağ'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başol'un cenazesi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
tören mangası eşliğinde merkez ilçe Süleymanpaşa
Orta Camii'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başol, Hayrabolu ilçesi Parmaksız Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Eski Bakan Başol için kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop
, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, İl Jandarma
Komutanı Albay Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:54 Kaynak: İHA
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