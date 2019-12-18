Eski bakanı dolandıran 2'nci şüpheli de yakalandı - Son Dakika
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Eski bakanı dolandıran 2'nci şüpheli de yakalandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i (73) telefonla dolandıran şüphelilerden Fuat Coşkun, polis tarafından yakalandı.

Eski bakanı dolandıran 2'nci şüpheli de yakalandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i (73) telefonla dolandıran şüphelilerden Fuat Coşkun, polis tarafından yakalandı. Diğer şüpheli Barış Ünlü İzmit'te yakalanarak tutuklanmıştı.

DSP'den 20'nci dönem Tekirdağ Milletvekili olan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefonla dolandırılmıştı. İddiaya göre, Aytekin'i arayan ve kendisini 'polis' olarak tanıtan bir kişi, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını belirterek, uluslararası altın kaçakçılığı operasyonu yaptıklarını, Tekirdağ'daki bir banka şubesinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Aytekin, bankada bulunan 30 adet 3'lü burma altın, 10 Cumhuriyet Altını, 8 adet 5'i bir yerde, 4 Adana setini bankadan alarak, dolandırıcıların 100'üncü Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde verdiği adrese gitti. Burada altınları kendi eliyle teslim eden Aytekin, bir süre sonra dolandırıldığını fark edip, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından yapılan çalışmalar da, şüphelilerden Barış Ünlü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir başkasını dolandırmak isterken polisin operasyonu ile yakalanmıştı. Şüpheli Ünlü'nün ifadesinden yola çıkan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri diğer şüpheli Fuat Coşkun'un izini sürdü. Polis teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Coşkun'u İstanbul'daki evinde yakaladı.

AYTEKİN TEŞHİS ETTİ

Tekirdağ'a getirilen Fuat Coşkun eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin tarafından teşhis edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


Fevzi Aytekin, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
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