Eski Bakanı dolandıran şahıs tutuklandı - Son Dakika

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şahıs Kocaeli'de gözaltına alınarak tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi'nde bir kadını telefonla arayan şahıslar, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırmaya çalıştı. Telaşlı bir şekilde uzun süre telefonla konuşan kadını takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan takip neticesinde B.Ü. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan GBT incelemelerinde B.Ü.'nün Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i de benzer şekilde dolandırmaktan arandığı tespit edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan B.Ü.'nün tutuklanmasına karar verilirken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ