Son Dakika Haberleri: Eski Bakanı Konuşturmadılar! Oteli Terk Etmek Zorunda Kaldı

Eski Bakanı Konuşturmadılar! Oteli Terk Etmek Zorunda Kaldı

1 saat önce

ESKİ Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken, bakan olduğu dönemde yazdığı 'Continent Sans Frontire' (Sınırsız Kıta) isimli kitabının tanıtımı için gittiği Valon bölgesinde yer alan Verviers kentinde protesto ile karşılandı.

Eski Bakanı Konuşturmadılar! Oteli Terk Etmek Zorunda Kaldı, System.String[]
ESKİ Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken, bakan olduğu dönemde yazdığı 'Continent Sans Frontire' (Sınırsız Kıta) isimli kitabının tanıtımı için gittiği Valon bölgesinde yer alan Verviers kentinde protesto ile karşılandı. N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Francken, beklemediği protesto karşısında şoke oldu. Protestoya katılanlar arasında Verviers Belediye Başkanı Muriel Targnion ile bazı belediye meclis üyeleri de vardı. Protestocuların otelde bazı masa ve sandalyeleri atarak arbede çıkarmasının ardından polis geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Ancak protestocular Francken'i konuşturmamakta ısrar edince, polis, Francken'e can güvenliğini sağlayamayacağını söyleyerek otelden ayrılmasını istedi. Protestocular aracına binen Francken'i yuhaladı ve yabancı maddeler attı.

'OTELDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIM'

Olayla ilgili açıklama yapan Francken, şunları söyledi: "Kitabımın tanıtımında Verviers Belediye Başkanı Muriel Targnion, belediye meclis üyeleri ve aşırı sol kesimden protestocular ile karşılaştım. Polis, elinden geleni yaptı. Protestocular otelde arbede çıkarmaya çalıştı, onların saldırılarına uğradım. Polis güvenliğimi garanti edemedi ve bu nedenle de otelden ayrılmak zorunda kaldım" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:25 

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