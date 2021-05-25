Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlığına aday Açıklaması - Son Dakika

Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlığına aday Açıklaması

25.05.2021 15:21
Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlığına aday Açıklaması, System.String[]

Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray Kulübünde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray Kulübünde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Mecidiyeköy'deki ofisinde basın toplantısı düzenleyen Özdemir, sarı-kırmızılı kulüpte 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacağını dile getirdi.

Önemli bir yönetim kadrosu oluşturduklarını aktaran Özdemir, "Çok sevdiğimiz Galatasaray'a hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Bu, kısa bir çalışmanın ardından kervana katılmak için açıklanan bir adaylık değil. Arkadaşlarımla son 3-4 senedir bu hazırlığı yapıyoruz. Galatasaray'ın problemlerini, çıkmazlarını zaman zaman masaya yatırarak bunların çözüm yollarını aradık. Nasıl başarılı olabileceğimizi titizlikle önümüze koyarak, plan ve projelerimizi hazırlayıp adaylığımızı gündeme getirdik. İyi bir çalışma kadrosu oluşturduğumuza inanıyorum. Genel kurul bize büyük görevi verirse olaylara el koyabilecek ve çözüm üretebilecek bir kadro ile geliyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı camianın polemiklerden yorulduğunu savunan Özdemir, "Özellikle son 5 seneyi göz önüne alırsak büyük sıkıntılar yaşadık. Üzüldüğümüz, olmaması gereken, camiaya yakışmayacak, bizi yoran sıkıntılar oldu. Galatasaray'da barışı yeniden oluşturmanın gayreti içinde olacağız. Bu, Galatasaray'a yakışan bir tablo değil. Galatasaray'ın kısır döngülerle geçirecek vakti olmamalı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da tüm branşlarda başarı hedeflediklerini aktaran başkan adayı Özdemir, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük markası. Popüler oluşu dolayısıyla futbol önde ama biz bir spor kulübüyüz. Galatasaray, kurucu olduğu birçok branşta son zamanlarda büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunları biliyoruz. Bunların içinde basketbol, voleybol, kürek, yüzme, atletizm var. Galatasaray bu branşları rehabilite etmek durumunda. Amatör şubelerden vazgeçmeyiz." şeklinde görüş belirtti.

İbrahim Özdemir, bazı başkan adaylarının çalışacağını açıkladığı teknik direktör Fatih Terim'in seçimlere konu edilmemesi gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Mevcut adaylar içinde Fatih Terim'i benden eski tanıyan yoktur. Hoca ile dostane, ağabey-kardeş ilişkimiz olmuştur. Geçen zaman içinde Fatih hocanın da yorgunlukları, kırgınlıkları olmuştur. Fatih Terim'in seçim malzemesi yapılmasına karşıyım. Fatih Terim'in üzerinden oy devşirmek gibi bir düşünceyle hareket edilmesi hocaya da zarar veriyor. Hocanın da bundan memnun olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşların tercihidir. Bu, biz Fatih hocadan uzağız demek değildir. Bizim öncelikli görevimiz hocayı stres ve sıkıntıya sokmadan, daha fazla yormadan ona destek olmak. Seçim kazanılırsa hoca ile oturup konuşacağız, mutlaka geçmiş yıllardan bugüne kadar gelen büyük tecrübesinden istifade edeceğiz. Onun tavsiyesi doğrultusunda Galatasaray'ın imkanları çerçevesinde, Galatasaray'a yakışır transferleri yapacağız. Mali şartlar dolayısıyla artık bol sıfırlı dolarlı, avrolu transfer dönemi geçmiştir. Buna çok dikkat edeceğiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. İstirhamım, herkesin hocanın üstünden elini çekmesi ve onu biraz dinlendirmek."

İbrahim Özdemir, Galatasaray Adası, Florya ve Kemerburgaz arazileriyle ilgili projeleri olduğunu aktararak, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasını şeffaflık içinde yürüteceklerini kaydetti.

Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlığına aday Açıklaması
Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlığına aday Açıklaması
Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlığına aday Açıklaması
Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlığına aday Açıklaması
Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlığına aday Açıklaması

İbrahim Özdemir, Galatasaray, Fatih Terim, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlığına aday Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz

Son Dakika Haberleri
16:06 Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım
16:05 Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
15:41 FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı
15:20 Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:10 Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti
15:07 Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı
14:56 Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor
14:51 Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
14:38 Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor
14:37 Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor
Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım         
16:06
Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı!         
15:49
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
Lüks araçla motosiklet çarpıştı! Sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bıraktı, tamponuyla ilgilendi Lüks araçla motosiklet çarpıştı! Sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bıraktı, tamponuyla ilgilendi         
15:15
Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti         
15:10
Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor         
14:56
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı         
13:57
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı         
13:49
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 16:14:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski bakanlardan İbrahim Özdemir, Galatasaray başkanlığına aday Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement