Eski bakanlardan Kazan için Başsağlığı mesajları - Son Dakika
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Eski bakanlardan Kazan için Başsağlığı mesajları

40 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Şevket Kazan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Eski bakanlardan Kazan için Başsağlığı mesajları, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Şevket Kazan için başsağlığı mesajı yayımladı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Şevket Kazan için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş'ün öncü isimlerinden dava ve siyaset adamı kıymetli büyüğümüz Şevket Kazan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Şevket Kazan, Türk siyasetine Anadolu insanının sesini getiren öncü kuşaktan bir siyasetçiydi. Tarihin olup bitene dikkat kesildiği dönemlerde sorumluluklar aldı. Şimdi dava arkadaşı Erbakan hocayla tekrar buluştular. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hafızalarda yeri bakidir" ifadelerini kullandı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Türkiye'nin hukuk mücadelesinde uzun yıllar ülkemize hizmet etmiş olan eski Adalet Bakanlarımızdan Şevket Kazan Beyefendinin vefatını üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Eski Adalet Bakanımız, değerli ağabeyimiz Şevket Kazan'a Allah'tah rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.


Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski Adalet ve Çalışma Bakanı Şevket Kazan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmişti. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Mehmet Kasapoğlu, Şevket Kazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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