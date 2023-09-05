Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti - Son Dakika

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti
Son Güncelleme: 05.09.2023 19:03

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi.

BAKAN İLE BAŞKABAKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Alınan bilgiye göre, Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı.

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti

NECMETTİN CEVHERİ KİMDİR?

Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Avukatlık, Çiftçilik, 2. (XIII.), 3. (XIV.), 4. (XV.), 5. (XVI.), 19. , 20. ve 21. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği ile Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köyişleri, Devlet Bakanlıkları, Başbakan Vekilliği görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Babası, Hacı Ömer Cevheri Kurtuluş Savaşı'nda Urfa'nın düşman işgalinden kurtarılmasında çok önemli rol aldı. Bu sebeple Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası'na hak kazandı.

1965'te Demokrat Parti'den Urfa milletvekili seçildi. Annesi Fatma Cevheri'dir. Oğlu İbrahim Cevher Cevheri 20. (XX.) Dönem Adana milletvekilliği yaptığından tarihte bir ilk olarak baba ve oğul aynı dönemlerde milletvekilliği yaptı. Yeğeni Sabahattin Cevheri XXII. ve XXIII. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

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