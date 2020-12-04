Eski bakanlardan Nevzat Ayaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski bakanlardan Nevzat Ayaz son yolculuğuna uğurlandı

04.12.2020 12:57
Eski bakanlardan Nevzat Ayaz son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kadıköy'de tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden eski Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlarından Nevzat Ayaz için Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi.

Kadıköy'de tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden eski Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlarından Nevzat Ayaz için Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilen Nevzat Ayaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda Zincirlikuyu Camisi avlusundaki katafalka taşındı.

Cenaze töreni öncesinde Ayaz'ın eşi Sacide Ayaz, kızları Nesrin Öztemur ve Tülin Birol taziyeleri kabul etti. Eski İçişleri bakanlarından Mehmet Ağar da Sacide Ayaz'a başsağlığında bulundu.

Cenaze namazında Mehmet Ağar'ın yanı sıra Ayaz'ın başta damatları ve torunları olmak üzere yakınları, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Ayaz için namaz öncesinde dua edildi.

Namazın ardından polislerin omuzunda cenaze aracına taşınan Ayaz'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Ağar, cenaze töreni sonrasında yaptığı açıklamada, Ayaz'ın Türk idari ve emniyet hayatındaki görevleriyle iz bırakan bir kişilik olduğunu söyledi.

Ayaz'ın valilik görevi sonrasında iki önemli bakanlıkta görev üstlendiğini hatırlatan Ağar, kendisiyle genç yaşta beraber çalıştıklarını vurguladı.

Ağar, "İstanbul Valisi iken şube müdürü ve emniyet müdür muavini olarak gerçekten çok şeyler öğrendik kendisinden. Devlet adabı, erkanı, tavır, davranış, hizmete bağlılık, vatandaşa olan saygı-sevgi, milletine ve devletine sonsuz bir sadakat içinde hizmet yapma heyecanı gibi çok önemli nitelikleri öğrendik." dedi.

Merhum Ayaz'ın cesur, kararlı, dürüst, namuslu, astlarına saygılı, insani ilişkileri iyi ve nerede duracağını bilen kişiliğe sahip olduğunu kaydeden Ağar, "Çok iyi bir aile hayatı, muhterem bir hanımefendisi vardı, Allah uzun ömürler versin. Gerçekten önemli bir kayıptır ama işte Koronavirüs tabii... Bugün şartlar ne olursa olsun büyük bir vefa borcumuz olduğu için kalktık geldik. Huzur içerisinde gitti diye düşünüyorum. Aklı hiç geride kalmadı. Allah rahmetini üzerinden eksik etmesin, sevenlerine, kalanlarına ve bütün meslektaşlarımıza da sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tören alanında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Bedrettin Dalan, Milli Savunma Bakanlığı ve çok sayıda STK'nin çelengi yer aldı.

Nevzat Ayaz

Nevzat Ayaz, 1930'da Çankırı'nın Bayramören ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1953-1954 eğitim öğretim döneminde mezun olan Ayaz, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde komiser muavini, komiser ve başkomiser olarak görev yaptı.

Sinop ve Balıkesir Emniyet Müdürü olarak da görev yapan Ayaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi. Ayaz, 1975'te Zonguldak, 1979'da İstanbul, 1988'de İzmir illerine vali olarak atandı.

20 Ekim 1991'deki genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden milletvekili seçilerek 19. Dönem Çankırı Milletvekilliği yapan Nevzat Ayaz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini de üstlendi.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı da yapan Ayaz, evli ve iki çocuk babasıydı.

Zincirlikuyu, Nevzat Ayaz, Tören, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski bakanlardan Nevzat Ayaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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