Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti

28 dakika önce

Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın arşiv görüntüleri Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın arşiv görüntüleri Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti

Şevket Kazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:23 Kaynak: AA
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