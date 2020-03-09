Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti - Son Dakika

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Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
28 dakika önce
Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın arşiv görüntüleri Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:23 Kaynak: AA
Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın arşiv görüntüleri Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
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