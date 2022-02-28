Eski bakanlardan Somuncuoğlu vefat etti - Son Dakika
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Eski bakanlardan Somuncuoğlu vefat etti

28.02.2022 10:45
Eski bakanlardan Somuncuoğlu vefat etti

Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah vefat etti.

TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazı sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yaptı.

Bir dönem devlet bakanlığı görevinde de bulunan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Başkent Üniversitesi, Sadi Somuncuoğlu, Aksaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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