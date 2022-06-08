1977'de kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunan, 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi de yapan Erdem'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Varank, Tarhan Erdem, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski bakanlardan Tarhan Erdem, Bodrum'da hayatını kaybetti - Son Dakika

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