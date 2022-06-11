Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum çelenk gönderdi.

Bodrum 'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden Erdem için Beşiktaş 'taki Bebek Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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