Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı

11.06.2022 15:13

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden Erdem için Beşiktaş'taki Bebek Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Erdem'in eşi Gülsevil Erdem, çocukları Ayşe ve Aydın Erdem cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile iş insanı Aydın Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Erdem'in ailesi ve yakınlarına taziyede bulundu.

Tarhan Erdem'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum çelenk gönderdi.

Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski bakanlardan Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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