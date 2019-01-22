Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ soruşturması
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:45
Fenerbahçe'nin Tecrübeli Oyuncusu Nabil Dirar: Bursa'da Zaten Çok Fazla Takım Kazanamıyor
Ankara'da Eryaman Stadı, Ankaragücü - Alanyaspor Maçıyla Açılacak
Alman İstihbaratının İki Numaralı İsmi Türk Kökenli Sinan Selen Oldu
Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı