Son Dakika Haberleri: Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ soruşturması

Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ soruşturması

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ soruşturması, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:45 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Tecrübeli Oyuncusu Nabil Dirar: Bursa'da Zaten Çok Fazla Takım Kazanamıyor Ankara'da Eryaman Stadı, Ankaragücü - Alanyaspor Maçıyla Açılacak

Alman İstihbaratının İki Numaralı İsmi Türk Kökenli Sinan Selen Oldu Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:44:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ soruşturması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]