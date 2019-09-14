Son Dakika Haberleri: Eski Balıkesir Belediye Başkanı Gökdeniz'in kızı evinde ölü bulundu
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Eski Balıkesir Belediye Başkanı Gökdeniz'in kızı evinde ölü bulundu

33 dakika önce

Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu.

Eski Balıkesir Belediye Başkanı Gökdeniz'in kızı evinde ölü bulundu, System.String[]

Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, eski Başkan Sami Gökdeniz, Bahçelievler Mahallesi Fazlı Sokak'taki evine geldiğinde kızı Ebru Gökdeniz'in odasında hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ebru Gökdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökdeniz'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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