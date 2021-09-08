Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur vefat etti - Son Dakika

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 71 yaşında evinde hayatını kaybetti. Uğur'un naaşı, yarın Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

TBMM'de 18. dönemde Anavatan Partisinden, 22, 23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den milletvekilliği görevlerinde bulunan Ahmet Edip Uğur, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilk başkanı olarak seçildi. Uğur, bu görevi 2017 yılının ekim ayına kadar sürdürdü. Evli ve 3 çocuk babası Uğur, kurucu üyeleri arasında yer aldığı DEVA Partisinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda görev yapıyordu.

GÖZYAŞLARIYLA İSTİFA ETMİŞTİ

Uğur, 2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AK Parti'den istifa etmişti. Uğur'un gözyaşlarıyla düzenlediği basın toplantısı günlerce konuşulmuştu.

AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

7 Nisan 1950'de Balıkesir'de doğan Ahmet Edip Uğur, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunan Uğur, siyasete Anavatan Partisi'nde başladı. Ahmet Edip Uğur 18. Dönem Anavatan Partisi, 22, 23, ve 24. dönemde de üç defa üst üste AK Parti Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında AK Parti Mali İdari İşler Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Edip Uğur, 2014 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Uğur daha sonra bu görevden ayrıldı.