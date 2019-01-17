Eski Balyoz Hakimine Fetö Üyeliğinden 12 Yıl Hapis (1)
1 saat önce
BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak'ın FETÖ'den yargılandığı davada karar çıktı.
BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak
'ın FETÖ'den yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul
26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski hakim Peksak'ı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:42 Kaynak: DHA
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