Son Dakika Haberleri: Eski Balyoz Hakimine Fetö Üyeliğinden 12 Yıl Hapis (1)

Eski Balyoz Hakimine Fetö Üyeliğinden 12 Yıl Hapis (1)

1 saat önce

BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak'ın FETÖ'den yargılandığı davada karar çıktı.

Eski Balyoz Hakimine Fetö Üyeliğinden 12 Yıl Hapis (1), System.String[]
BALYOZ davası hakimi Ali Efendi Peksak'ın FETÖ'den yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski hakim Peksak'ı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:42 Kaynak: DHA

Ali Efendi Peksak, Güncel
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