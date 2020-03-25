Eski Bangladeş Başbakanı Ziya 6 aylığına serbest bırakılacak - Son Dakika

Bangladeş'in cezaevindeki eski Başbakanı Halide Ziya'nın tedavi için 6 aylığına serbest bırakılacağı belirtildi.



Bangladeş hükümeti, 2018'den bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Halide Ziya'nın tedavi edilmek üzere 6 ay serbest



bırakılacağını açıkladı. Bangladeş Adalet Bakanı Anisul Huq konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başbakan'ın talimatları doğrultusunda Ziya'yı insani gerekçelerle serbest bırakmaya karar verdik. Evinde kalarak tedavi edilebilir, ancak yurt dışına çıkamaz" dedi. Ziya'nın serbest bırakılması için İçişleri Bakanlığının bir bildiri yayınlayacağını söyleyen Huq, Ziya'nın serbest bırakılacağı tarihin henüz belirlenmediğini ifade etti.



Halide Ziya'nın lideri olduğu muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi'nden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Ziya'nın solunum ve eklem iltihabı problemleri olduğu belirtilmişti. İki kez başbakan olan 74 yaşındaki Halide Ziya, Şubat 2018'de yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilmişti. Ziya, yetimhaneler için çalışan yardım kuruluşundan zimmetine 250 bin dolar para geçirerek görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Halide Ziya aynı yıl görülen farklı bir yolsuzluk davasında da hüküm giymişti. - DAKKA