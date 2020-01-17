Eski Başbakan Bülent Ecevit'i eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eski Başbakan Bülent Ecevit'i eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Eski Başbakan Bülent Ecevit'i eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

6 saat önce

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin kurucusu olan Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'i eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti, System.String[]

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu olan Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saat 21.00 sularında hayata gözlerini yumdu.


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Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:43 
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