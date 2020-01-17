Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. - Son Dakika

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.

6 saat önce

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti., System.String[]

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. - ANKARA

Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı
Hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in en büyük arzusunu DSP Genel Başkanı açıkladı Bayrampaşa'da palalı saldırgan dehşeti! Bacağından vurularak yakalandı Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 05:40:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]