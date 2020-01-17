Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. - Son Dakika

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Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.
6 saat önce
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
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