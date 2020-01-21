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Eski Başbakan Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı
9 dakika önce
Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı.
Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyım atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 kişinin gün içerisinde 1986 yılında kurulan Bilim ve Sanat Vakfı'na gelerek, geçici kayyum olarak atandıklarını bildirdiği belirtildi.
Geçtiğimiz aylarda da Bilim ve Sanat Vakfı'na bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresi YÖK tarafından Marmara Üniversitesine devredilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:32
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