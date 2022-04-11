Eski Başbakan Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri Ulusal Meclis'ten istifa etti - Son Dakika
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Eski Başbakan Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri Ulusal Meclis'ten istifa etti

11.04.2022 15:10
Eski Başbakan Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri Ulusal Meclis'ten istifa etti

Pakistan Ulusal Meclisi'nde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri, bugün Ulusal Meclis'ten topluca istifa etti.

Pakistan Ulusal Meclisi'nde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri, bugün Ulusal Meclis'ten topluca istifa etti.

Pakistan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için geçtiğimiz günlerde güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. Khan'ın görevden alınmasının ardından eski başbakanın partisi Pakistan Tehreek-i-Insaf milletvekilleri bugün toplu olarak Ulusal Meclis'ten istifa etti.

Imran Khan, "Bu Mecliste hiçbir koşulda oturmayacağız. Partim ve ben, Pakistan'ı soyanlarla ve yabancı güçler tarafından yönetilenlerle Meclis'te oturmayacağız. Hükümetin ülkeyi yönetmesini isteyen kurumları baskı altında tutmak için bu kararı aldık ve devam etmelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Abid Mazhar/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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