Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı - Son Dakika

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddiaları Yılmaz ailesine yakın olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı. Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastanede tedavi altındadır" dedi.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında durumunun kötüye gittiği ve hayatını kaybettiği iddiaları, Yılmaz ailesine yakınlığı ile bilinen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı. Yılmaz'ın tedavi sürecinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz ailesine yakın olan Abdurrahim Albayrak, "Mesut Yılmaz öldü" haberleri sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastanede tedavi altındadır." dedi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı

ESKİ ANAP GENEL BAŞKANI DA YALANLADI

Yılmaz ailesine yakın olan bir diğer isim eski ANAP Genel Başkanı ve milletvekili Nesrin Nas, Mesut Yılmaz'ın durumunun kötüye gittiği yönündeki iddiaları yalanladı. Haberleri "Umut falan kesilmedi" sözleriyle yalanlayan Nas, "Ağır operasyon sonrası iyileşme süreci devam ediyor. Mesut Bey dirençlidir. Bunu da atlatacaktır" dedi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı

MESUT YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Mesut Yılmaz aslen Rize Çayeli Çataldere/ Cimil köyünden. 1947 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. Bölümü'nden mezun oldu. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı. 1983 yılının Mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize Milletvekili seçildi.

BAKANLIK GÖREVİ

Birinci Turgut Özal hükümetinde enformasyondan sorumlu devlet bakanlığına atandı ve hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye- Yugoslavya Ekonomi Karma Komisyonları'nın başkanlığını yürüttü. 29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize Milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığına atandı. Mesut Yılmaz, Yıldırım Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı

GENEL BAŞKAN YILMAZ

15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçildi. Kurduğu hükümet 5 Temmuz 1991 günü TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı. 20 Ekim 1991 günü yapılan genel seçimlerden sonra Ana Muhalefet Partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü. Yılmaz, 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından oluşturulan 53.Hükümetin Başbakanı olarak görev yaptı. 20 Haziran 1997 tarihinde 55. Hükümeti kurmakla görevlendirildi. ANASOL-D hükümetinde Başbakanlık yaptı. 21. dönemde yine Rize'den milletvekili seçilen ve 18 Nisan seçimlerinden sonra DSP, MHP, ANAP koalisyonunda yer alan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır. Partisinin 3 Kasım 2002 seçimlerinde aldığı oy oranı yüzünden görevinden istifa etti.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 00:08

Son Dakika Politika Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı - Son Dakika


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