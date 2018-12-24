Eski Başbakan Müşaviri Kazada Yaralandı
13 dakika önce
ESKİ Başbakan Müşaviri İbrahim Kakı, Düzce'de TEM yolunda otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
ESKİ Başbakan Müşaviri İbrahim Kakı, Düzce
'de TEM yolunda otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. İbrahim Kakı, tedavisinin ardından Ankara
'ya götürüldü.
Kaza sabah saatlerinde TEM yolu Gölyaka
Otoban gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul
'dan Ankara yönüne giden İbrahim Kakı yönetimindeki 06 BGV 768 plakalı otomobil, yoldan çıktı. Araç
daha sonra yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Kazada İbrahim Kakı haifi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'nin acil servisine kaldırılan Kakı, tedavisinin ardından, özel araçla Ankara'ya gönderildi. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:25 Kaynak: DHA
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