Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Kardeşini de Dolandıran Zanlılar, Polis Operasyonuyla Yakalandı

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kardeşini de dolandıran zanlılar, polis operasyonuyla yakalandı FETÖ bahanesiyle 5 milyonluk vurgun yapan çete çökertildiİSTANBUL - İstanbul başta olmak üzere toplam 4 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşları 'adınız...

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kardeşini de dolandıran zanlılar, polis operasyonuyla yakalandı

FETÖ bahanesiyle 5 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi



İSTANBUL - İstanbul başta olmak üzere toplam 4 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşları 'adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek dolandıran çete çökertildi. 31 kişiden yaklaşık 5 milyon TL para toplayan zanlıların, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ı dolandıranlar zanlılar olduğu ortaya çıktı.

İstanbul, Ankara, Konya ve Muğla illerinde vatandaşların benzer yollarla dolandırıldığını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşları 'adınız FETÖ'ye' karıştı diyerek dolandıran şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler teknik ve fiziki takibe başladı. Dolandırılan vatandaşların evlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlik tespitlerinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

- Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kardeşi de çetenin hedefi olmuştu

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde şüphelilerin ifadeleri alındı. Emniyette yapılan işlemlerde ilginç bilgiler ortaya çıktı. Kasım ayında benzer yöntemle Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ın çete tarafından dolandırılmaya çalışıldığı ancak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timlerinin dikkati sonucunda şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Çökertilen çetenin Suriye uyruklu şahısları kurye olarak kullandığı belirtildi. Bunun yanı sıra çete üyelerinin vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla 6 adet lüks otomobil ve 1 adet daire satın alarak lüks bir hayat yaşadıkları kaydedildi. Operasyon kapsamında çete tarafından alınan otomobillere ve daireye el konuldu.

- FETÖ'ye operasyon yapacağız diyerek kandırdılar bizi

Çeteden şikayetçi olan Yavaş ailesi, "Bizi aradılar. Ben savcıyım dediler. Sürekli beni telefonla tuttular. Bankaya gideceksin, bankadaki paraya çekeceksin dediler. Evimizin tapusunu istediler. FETÖ'ye operasyon yapacağız, o yüzden paraya ihtiyacımız var deyip kandırdılar bizi. Bankadan çektiğimiz 93 bin lira, evde olan 5 altın ve bin 700 euro paramızı aldılar" ifadelerini kullandılar.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2'si kadın 17 şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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