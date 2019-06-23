Son Dakika Haberleri: Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı
Son Dakika Politika Haber

Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

1 saat önce

- Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandıİSTANBUL - Eski Başbakan Tansu Çiller, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı.

- Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı
İSTANBUL - Eski Başbakan Tansu Çiller, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tansu Çiller, "Herkes diyeceğini söyledi, sıra milletimizde" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 22'inci dönem Başbakanı Tansu Çiller, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullanma üzere Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na geldi. Eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11.00'de okula gelen Çiller 2343 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sınıftaki sandık görevlileri ile tokalaşan Çiller basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler" şeklinde konuştu.
Tansu Çiller daha sonra okuldan ayrıldı.
Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
İstanbul, Tansu Çiller, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek Dışişleri'nden ABD'nin "Dini Özgürlükler Raporu"na sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:13:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]