Son Dakika Haberleri: Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli İçin Mevlit Okutulacak

Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli İçin Mevlit Okutulacak

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli için İzmir'de mevlit okutulacak.

Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli İçin Mevlit Okutulacak, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli için İzmir'de mevlit okutulacak.

Bakan Pakdemirli, bütün yakınları ve dostlarını, babası Ekrem Pakdemirli
ile
ablası Ayşe Pakdemirli için okutulacak mevlide davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen mevlit, yarın ikindi namazı sonrası İzmir'in Bornova ilçesinde Ali Rıza Güven Camisi'nde okutulacak.

Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, 21 Ekim 2015'te Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir etkinlik sırasında başına traktörün yük kaldırma aparatının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yoğum bakımda tedavi gören Pakdemirli, 31 Aralık 2015'te vefat etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:48 Kaynak: AA

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