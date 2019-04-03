Eski Başbakan Yardımcısı Işık'tan Başkan Sekmen'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Erzurum Valisi Okay Memiş'in de bulunduğu ziyarette Başkan Sekmen, Başkan Büyükakın'ı seçimlerde elde ettiği başarıdan ötürü tebrik etti. Sekmen, Kocaeli heyetine yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.



Değerlendirmesinde yerel seçimlerin önemine de vurgu yapan Başkan Sekmen, "Gerek Erzurum'da gerekse de ülke genelinde Cumhur İttifakımız vatandaşlarımızdan büyük destek aldı. Erzurum'da da vatandaşlarımız güven ve istikrardan yana reyini kullandı. İnşallah ikinci dönemimiz şehrimizi ayağa kaldıracak olan vizyon projelerimizle dolu dolu geçecek. Bize omuz veren aziz Erzurumlulara şükran borçluyuz. İnşallah bu mübarek şehri gönül ve fikir birliğiyle ayağa kaldıracağız" dedi.



Başkan Sekmen, ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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