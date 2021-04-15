Yıldırım Akbulut'un Türk bayrağına sarılı naaşının askerlerin omzunda getirilmesi ve katafalka konulması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tören alanına gelişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün tören alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tören alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ANKARA - Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi (1) - Son Dakika