Son Dakika Haberleri: Eski Başbakan Yoğun Bakımda

Eski Başbakan Yoğun Bakımda

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2010-2013 yıllarında başbakanlık görevi yapan İrsen Küçük yoğun bakıma alındı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2010-2013 yıllarında başbakanlık görevi yapan İrsen Küçük yoğun bakıma alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de 2010-2013 yıllarında Ulusal Birlik Partisi iktidarı hükümetinde başbakanlık görevinde bulunmuş olan 77 yaşındaki İrsen Küçük'ün evinde aniden rahatsızlanarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki Amerikan Kalp Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Eski Başbakan İrsen Küçük'ün yoğun bakım bölümünde tutulduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İrsen Küçük, Güncel
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