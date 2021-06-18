Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Amasya'mıza Müjdelediği Anaokulu Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

Eski Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM'ın eşleri Semiha YILDIRIM Hanımefendinin himayelerinde 2017 yılında Kızılay İstanbul Şubesi tarafından hayata geçirilen '81 ile 81 Anaokulu Projesi' kapsamında, Amasyalı Hemşerimiz Türk Telekom International Grubu Genel Müdürü Şükrü KUTLU tarafından İlimize bir anaokulu yaptırılıyor.

Bu kapsamda İlimizde 4 derslikli bir anaokulu yaptırılması için Valimiz Mustafa MASATLI ve İş İnsanı Şükrü KUTLU arasında protokol imzalandı. Protokol İmza Töreninde ayrıca İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin ACAR ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer COŞKUN da yer aldı.

Valimiz Mustafa MASATLI imza töreni öncesinde yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bugün Amasya adına mutluluk verici bir gün yaşıyoruz. Başarılı İş İnsanı Şükrü KUTLU Hemşerimiz rahmeti rahmana kavuşan anne ve babası Ayşe ve Kadir KUTLU adına İlimizde dört derslikli bir anaokulu yaptıracak. Bu anlamlı ve örnek davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyor, merhume Ayşe teyzemizi ve merhum Kadir amcamızı da rahmetle yad ediyoruz.

Burada ayrıca Eski Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM Beyefendi'ye de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü kendileri Mart ayında Şehidimiz Uzman Çavuş Hakan GÜL için taziyeye geldiklerinde bizlere, Amasya'ya bir anaokulu kazandıracağının müjdesini vermişti. Sayın Başbakanımız bu proje için İş insanı Şükrü KUTLU beyi bizlerle buluşturdu. Kendisine ve projeyi himaye eden eşi hanımefendiye müteşekkiriz.

Bu proje İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde ve İl Özel İdaremizin kontrolörlüğünde kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Bu güzel projenin açılışını yapmak da inşallah bizlere kısmet olur. Şükrü Beyin bu davranışının herkese örnek olmasını temenni ediyorum. "

Daha sonra duygularını ifade eden Şükrü KUTLU ise, Valimiz Mustafa MASATLI'ya bu süreçte gösterdiği ilgi ve destekten ötürü teşekkür ederek, anne ve babasının adının memleketinde bir anaokulunda yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Törende son olarak Valimiz Mustafa MASATLI, İş insanı Şükrü KUTLU ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer COŞKUN tarafından anaokulu yapımına ilişkin protokol imzalandı.