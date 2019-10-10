Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın...
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Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:32 Kaynak: AA
Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.
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