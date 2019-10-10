Son Dakika Haberleri: Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın...
Son Dakika Güncel Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın...

Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın...

23 dakika önce

Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın..., System.String[]

Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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