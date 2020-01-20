Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak... - Son Dakika

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit 'in eşi Rahşan Ecevit 'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rahşan Ecevit'in, eşinin yanına defnedilebilmesi için 5 parti ortak kanun teklifi sundu

Erdoğan komşu ülkeye ateş püskürdü: Bizi tahrik etmek için yaptı