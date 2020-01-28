Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak... - Son Dakika

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Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak...
6 saat önce
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:32 Kaynak: AA
Son Dakika Palandöken'e giden İmamoğlu, kayak yaptığı fotoğrafları paylaştı Son dakika: Deprem sonrası yoğun bakıma alınan hastaların durumunun kritik olmadığı açıklandı Bakan Soylu: Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir Deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı