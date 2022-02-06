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Eski Başbakanlardan Çiller'in siyasi parti kuracağı iddialarına avukatından açıklama Açıklaması - Son Dakika

Eski Başbakanlardan Çiller'in siyasi parti kuracağı iddialarına avukatından açıklama Açıklaması

06.02.2022 13:52
Eski Başbakanlardan Çiller'in siyasi parti kuracağı iddialarına avukatından açıklama Açıklaması

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı.

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Hizb-i İslami Partisi, Tansu Çiller, Başbakan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Başbakanlardan Çiller'in siyasi parti kuracağı iddialarına avukatından açıklama Açıklaması - Son Dakika


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