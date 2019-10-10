Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu
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Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:29 Kaynak: İHA
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