Son Dakika Haberleri: Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu
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Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu

26 dakika önce

Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu, System.String[]

Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu. Eski başbakanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettiler. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:29 Kaynak: İHA
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