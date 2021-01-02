Eski başbakanlardan Erbakan'ın, hayatını kaybeden yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri toprağa verildi - Son Dakika

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın da yakın çalışma arkadaşlarından olan Ali Güneri'nin naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Güneri, yoğun bakım servisindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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