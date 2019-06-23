Son Dakika Haberleri: Eski Başbakanlardan Tansu Çiller oyunu kullandı
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Eski Başbakanlardan Tansu Çiller oyunu kullandı

1 saat önce

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, oyunu Sarıyer'deki Yeniköy İlkokulu'nda kullandı.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller oyunu kullandı, System.String[]
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, oyunu Sarıyer'deki Yeniköy İlkokulu'nda kullandı.
Eşi Özer Çiller ile okula gelen Tansu Çiller, oy kullanacağı 2343 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulunan Çiller, kabine girerek oy verdi.
Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:30 Kaynak: AA
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