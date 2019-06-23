Eski Başbakanlardan Tansu Çiller oyunu kullandı
1 saat önce
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, oyunu Sarıyer'deki Yeniköy İlkokulu'nda kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:30 Kaynak: AA
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller
, oyunu Sarıyer
'deki Yeniköy
İlkokulu'nda kullandı.
Eşi Özer Çiller
ile okula gelen Tansu Çiller, oy kullanacağı 2343 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulunan Çiller, kabine girerek oy verdi.
Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler." ifadelerini kullandı.
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