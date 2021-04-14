Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti

14.04.2021 17:01
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti, System.String[]

Eski başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu. Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Son Dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

Yıldırım Akbulut 15 Kasım 1935'de Erzincan'da dünyaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1989 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

ANAP'ın kuruluşunda Erzincan teşkilatını oluşturan ve il başkanlığı görevini üstlenen Akbulut, 1983 seçimlerinde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Özal hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Akbulut, iki kez de TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

TBMM Başkanı iken Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Başbakanlığı üstlenen ve daha sonra ANAP Genel Başkanlığı'na seçilen Akbulut, bir buçuk yılı aşkın süre Başbakanlık'ta bulunduktan sonra kongre yarışını Mesut Yılmaz'a karşı kaybederek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Akbulut, 20. Dönem seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçilememiş, sonraki seçimlerde ANAP Ankara Milletvekili olarak Parlamento'ya girdi ve Meclis Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı'na da aday olan Akbulut, 1992 yılında da dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etmiş, ancak bir süre sonra partiye dönmüştü.

Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut'la evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıdır. 17., 18., 19. Dönem Erzincan ve 21. Dönem Ankara milletvekili olmuştu. Akbulut, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevini de yürütüyordu.

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti

Yüksek İstişare Kurulu, Yıldırım Akbulut, Başbakan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: "Fenerbahçe şampuan güzeli gibi!" Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı

Son Dakika Haberleri
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
16:08 Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti
16:05 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda feci kaza: 3 sporcu yaralandı
16:01 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı
15:57 Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak         
16:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu         
16:40
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin "illegal" dediği Kadın Meclisi olay oldu         
16:19
9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı         
16:02
İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu         
15:55
Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı         
15:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il         
15:38
Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı         
15:07
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı         
13:16
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 17:11:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei