Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 27 şüpheliden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.

Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 27 şüpheliden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TEM ekiplerince eski Başbakanlık çalışanı 27 kişinin, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin tamamının kamudan ihraç edilen eski Başbakanlık çalışanları olduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Başbakanlık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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