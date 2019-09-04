Eski Başhekim Çalaşyer son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'da, bir süredir tedavi gördüğü hastalık sonucu dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Atatürk Hastanesi eski başhekimlerinden Dr. İlkkan Çalaşyer, son yolculuğuna uğurlandı.



Uzun bir süredir Pankreas kanseri nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi gören Dr. İlkkan Çalaşyer amansız hastalığa yenik düşerek dün akşam hastanede hayatını kaybetti. Aydın Atatürk Hastanesi eski Başhekimlerinden Dr. Çalaşyer için hastane önünden tören düzenlendi. Aydın Atatürk Hastanesi Başhekimi Dr. Niyazi Kocakaplan törende yaptığı konuşmada, "Dr. İlkkan Çalaşyer hastanemizde 2000 yılında göreve başlamış olup, bugüne kadar üstün hizmet ve gayretle emeği geçmiştir. 2005-2007 yıllarında sağlıkta dönüşümün zor olduğu dönemlerde hastanemizde Başhekimlik yapmış olup, hastanemize nitelikli bir vasıf kazandırarak ülke çapında yer etmesini sağlamıştır. Üstün çalışkanlığının yanında sevilen bir kişi olması, herkesin gönlünde taht kurmuştur. Hakkın rahmetine kavuşan arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim" dedi.



Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki törenin ardından Dr. Çalaşyer'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İzmir Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenaze törenine Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Çalaşyer ailesi, sağlık çalışanları, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN