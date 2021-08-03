Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Atalay'dan TSYD Trabzon Şubesine ziyaret

Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesini ziyaret etti.

TSYD Trabzon Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü görevinde de bulunan Atalay'ın, Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Atalay, geçmişte olimpiyat komitesi kafile başkanlığı yaptığını da anımsatarak, "Olimpiyatlar iyi başladı. Mete Gazoz bütün bir Türk kafilesini yeniden ayağa kaldırdı ve her branşa can simidi oldu. İnanılmaz bir katkısı ve liderliği oldu bu ülkeye. Bu bütün branşlara yansıyacaktır. Ondan sonra sporcularımızın mücadele gücü ve azmi değişti." değerlendirmesinde bulundu.