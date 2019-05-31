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Eski Başkan Acar'ın annesi vefat etti

1 saat önce

Marmaris Belediyesi'nin bir önceki Belediye Başkanı Ali Acar'ın annesi Akide Acar vefat etti.

Eski Başkan Acar'ın annesi vefat etti, System.String[]
Marmaris Belediyesi'nin bir önceki Belediye Başkanı Ali Acar'ın annesi Akide Acar vefat etti.

Marmaris Belediyesi'nin bir önceki Belediye Başkanı Ali Acar'ın annesi Akide Acar (88) vefat etti. Perşembe akşamı hayatını kaybeden Akide Acar için Eski Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesi daha sonra götürüldüğü Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Acar'ı son yolculuğuna uğurlayan kalabalığın arasında yakınlarının yanısıra Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Belediyesi'nin bazı eski ve mevcut meclis üyeleri de vardı. 15 yıl Marmaris Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ali Acar'ın çok üzgün olduğu gözlendi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:17 Kaynak: İHA
Ali Acar, Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel
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