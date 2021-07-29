Eski Başkan Dartanel hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli Belediyesinin ve Denizlispor'un efsane başkanlarından Ali Dartanel, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Denizli'de 1968-1973 yılında arasında Belediye Başkanlığı yapan ve Denizlispor'un efsane başkaları arasında yer alan Ali Dartanel, 99 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. 1922 yılında Kocabaş Mahallesinde dünyaya gelen Dartanel'in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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