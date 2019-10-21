Son Dakika Haberleri: Eski başkan evinde ölü olarak bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Eski başkan evinde ölü olarak bulundu

Eski başkan evinde ölü olarak bulundu

1 saat önce

Malatya'nın Akçadağ eski Belediye Başkanlarından İbrahim Koşar evinde ölü olarak bulundu.

Eski başkan evinde ölü olarak bulundu, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ eski Belediye Başkanlarından İbrahim Koşar evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgilere göre; İbrahim Koşar'dan bir süredir haber alamayan il dışında bulunan eşi durumu yakınlarına bildirdi, Koşar'ın evine gelen yakınları İbrahim Koşar'ın odasında hareketsiz yattığını gördü.Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Koşar'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Koşar'ın cenazesinin yarın Akçadağ ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - MALATYA

İbrahim Koşar, Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobilde 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda 14 gözaltı
Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde seri katil şüphesi tedirgin etti Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Emine Bulut cinayeti duruşması sonrası iki grup kadın arasında tartışma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 15:05:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski başkan evinde ölü olarak bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]