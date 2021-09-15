Üye Girişi
Eski Başkan Hasan Rüzgar, Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika

Eski Başkan Hasan Rüzgar, Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı

15.09.2021 12:08
Eski Başkan Hasan Rüzgar, Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı, System.String[]

TÜRKİYE Boks Federasyonu Eski Başkanı Hasan Rüzgar, Türkiye Boks Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.

TÜRKİYE Boks Federasyonu Eski Başkanı Hasan Rüzgar, Türkiye Boks Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.

2020 Olimpiyatları sonrası Türkiye Boks Federasyonu'nda yapılacak seçim için ilk adaylığını eski başkanlardan Hasan Rüzgar açıkladı. TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Rüzgar, boks sporuna hizmet etmek ve deneyimlerini aktarmak için aday olduğunu belirtti. Boksun geçmişinin günümüzden daha parlak olduğunu ifade eden Rüzgar, imkanların geliştiğini ama başarıların gelişmediğini vurguladı.

"DENEYİMLERİMİ AKTARMAK İÇİN ADAYIM"Rüzgar, boksla alakalı bilgi ve birikimini aktarmak için aday olduğunu söyleyerek, "Boksla ilgilenmediğim dönemlerde bile boks hakkında okuyup yazdım. Boks sevincini ve hevesini içimden atamadım. Bana göre eksik ve yanlış olan bazı şeyler var Türk boksunda, bunları düzeltecek bilgi ve birikime sahip olduğumu düşünüyorum" dedi.Rüzgar, olimpiyatlardan sonra seçim tarihini belirlemeyen Boks Federasyonu'nu eleştirerek, şunları ifade etti."Sportif federasyonları seçim yönetmenliğine göre olimpiyatlardan sonra 3 ay içinde seçimlerinin yapılması gerekiyor. 8 Ağustos'ta olimpiyatlar bitti. 8 Kasım'a kadar seçimlerin yapılması gerekiyor ama henüz seçim tarihi hangi gün olacağı ilan edilmedi. 8 Kasım'a kadar bu seçimlerin yapılması gerekiyor."

Basın toplantısı sonrası yönetim kurulunu açıklayan Rüzgar, seçimlere katılacak adaylara başarılar diledi.

Eski Başkan Hasan Rüzgar, Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı

Türkiye, Ankara, Kasım, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eski Başkan Hasan Rüzgar, Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik 12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu 11:55 Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı 11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı
Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler 11:30 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı 11:22 Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi 11:03 Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 10:17 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı
11:29 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler
11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
11:22 Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı
11:19 EGM'den Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili duygulandıran belgesel
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız         
11:54
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam         
11:45
Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor         
11:27
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar         
11:07
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor         
09:45
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 12:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Başkan Hasan Rüzgar, Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement