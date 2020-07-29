Eski başkan ile yeni başkanın yakınları birbirine girdi - Son Dakika

Eski başkan ile yeni başkanın yakınları birbirine girdi

Ceylanpınar Belediyesinde çıkan olaylara polis müdahale etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eski belediye başkanı ile yeni belediye başkanının yakınları belediye binasında birbirine girdi. Olay yerine giden polislerin büyümeden engellediği kavgada belediye başkanının da darp edildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğleden sonra Ceylanpınar Belediye binası içinde yaşandı. İddiaya göre Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı gerekçesiyle Aralık 2019'da görevden alınan eski belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yakınları ile yerine geçen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yakınları, henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga etti. Kavgayı olay yerine giden polis ekipleri büyümeden önledi. Kavga esnasında silahların da çekildiği fakat ateşlenmediği iddia edilirken, kavga esnasında Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun darp edildiği öne sürüldü.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı belediye önünde gerginliğin devam ettiği öğrenildi.