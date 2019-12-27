Eski Başkan Türel'den kar maskeli şüpheli ihbarı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski Başkan Türel'den kar maskeli şüpheli ihbarı - Son Dakika

Eski Başkan Türel'den kar maskeli şüpheli ihbarı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in, gördüğü kar maskeli ve kamuflajlı kişiyi ihbar etmesi polisi harekete geçirdi.

Eski Başkan Türel'den kar maskeli şüpheli ihbarı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in, gördüğü kar maskeli ve kamuflajlı kişiyi ihbar etmesi polisi harekete geçirdi.


Eski Belediye Başkanı Menderes Türel, sabah sporu için Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki evinden çıktığı sırada evinin yakınında kamuflajlı ve kar maskeli bir kişi gördü. Türel, durumu yakındaki polis noktasına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede araştırma yapan polis, şüpheli şahsın izine rastlayamadı. Güvenlik kamerası incelemesi de yapan polis, şüphelinin motosiklete binerek uzaklaştığını belirledi. Polisin bölgedeki çalışmasının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Menderes Türel, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
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