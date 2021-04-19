Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın - Son Dakika

Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın

19.04.2021 17:03
Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın, System.String[]

Sarı-Kırmızılılar'ın eski başkanı Ünal Aysal, Avrupa Süper Ligi'yle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Aysal, "Bu konuyu ilk defa ben açtım. Gazetecilere de aynı şeyi anlattım. 'Bu süreç 5 seneyi bulur' dedim. Nitekim öyle oldu. Galatasaray buraya katılmalı. O dönemde Almanlar yine itiraz etmişti. Rummenigge ve Beckenbauer itiraz eden isimlerdi. 'Böyle bir şey düşünmüyoruz' dediler. Almanlar kuralcı" diye konuştu.

Avrupa Süper Ligi tartışmalarına Ünal Aysal da dahil oldu, eski Galatasaray başkanı, bu fikrin ilk kendisinden çıktığını söyledi. Radyospor'a konuşan Aysal, Galatasaray gündemiyle ilgili de yorumlar yaptı.

İşte Aysal'ın o açıklamaları:

"ÇİFT DİNAMOLU SİSTEM KURULMUŞ"

"Bu konuyu ilk defa ben açtım. Aynı turu atlamış iki kulüp olarak Real Madrid ile farklı para alıyorduk. "Bizim gibi kulüpler ayrı bir sistem kurmak zorunda ve er ya da geç bu sistemi kuracağız" dedim. Agnelli bizim aldığımız paranın 4 katını alıyordu. Dolasıyla onlar da "Biz memnunuz" dedi. Gazetecilere de aynı şeyi anlattım. "Bu süreç 5 seneyi bulur" dedim. Nitekim öyle oldu. O dönemde Almanlar yine itiraz etmişti. Rummenigge ve Beckenbauer itiraz eden isimlerdi. "Böyle bir şey düşünmüyoruz" dediler. Almanlar kuralcı. Kuralları belli olan bir düzenin bozulmasını istemiyorlardı. UEFA'dan koyulan kurallarda bazı ayrıcalıklar yaratılmış. Çift dinamolu bir sistem kurulmuş. Onlar da tabii bunun değişmesini istemiyorlar.

"GALATASARAY UEFA'DAN ÇEKİNMESİN"

Kurulacak sistemin içeriğini tam anlamıyla bilmiyorum. Çünkü bazı şeyler değişmiş olabilir. Ben kesinlikle bunu destekliyorum. Galatasaray'ın böyle bir sistem içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Orada yerini alabilmesi için mücadele vermesi gerekiyor. UEFA'dan da çekinmemesi gerekiyor. Türkiye Ligi devam edecek. Onda bir sorun yok. Ama Galatasaray, bir Türk takımı olarak dışarıda oynayacak. Türkiye'de B takımı kurabilir, o ayrı bir karar. Avrupa'daki 20 takım kendi aralarında yarışacaklar.

"BU TEKLİF GALATASARAY'DAN GİTMELİ"

Benim gönlümden geçen Galatasaray'ın Avrupa Süper Ligi'ne gitmesi. Yönetimlerin etkin çalışmaları önemli. Yöneticilerin gerekli hamleleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Perez'den böyle bir teklif gelmez. Teklifin Galatasaray'dan gitmesi gerektiğini düşünüyorum

"FENERBAHÇE GİDERSE AKILCI DAVRANIŞ OLUR"

Bence Fenerbahçeliler bu organizasyona gitmeyi düşünerek akılcı bir yaklaşımda bulunmuş olur. Karar onlarındır. Söyleyecek bir şey yok. 1959 öncesi şampiyonlukların konuşularak bir yere varılacağını düşünmüyorum. TFF'nin de bunu ciddiye alacağını düşünmüyorum. Ciddi bir yanlışlık olur. Kulüplerin de kendi arasındaki ilişkileri sıkıntıya girer. Böyle bir durum olacağını sanmıyorum."

Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın

Galatasaray, Ünal Aysal, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın - Son Dakika Spor


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